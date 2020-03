Polizia municipale, il sindacato tuona: «Chiedevamo mascherine, ancora non c'è nulla»

Il comunicato stampa integrale di UGL Polizia Locale Marche sulla questione Coronavirus:

«Come fare Sicurezza e prevenzione se chi la dovrebbe garantire e' egli stesso esposto a dei rischi? La Polizia Locale, e' in prima linea ecco perché, alla luce di quanto disposto dalla Oms, Governo e Regione Marche, considerando le esigenze operative che vedono gli operatori di PL di Ancona impegnati ed impiegati quotidianamente a contatto diretto con controlli (es etilometri) ed in relazioni interpersonali essendo questi alla base del nostro lavoro, si e' chiesto se sono stati forniti i DPI (Dispositivi di Protezione Individuali - Maschere FFP3 e guanti), la formazione e l'informazione necessaria per operare in sicurezza D LGS 81/08. Ad oggi , nessuna disposizione o dpi sembrerebbero essere state date. Semplicemente scandaloso.

Viene chiesto di controllare l'applicazione delle norme ai locali pubblici (se affollati) del centro di Ancona, in particolare il rispetto delle distanze minime di sicurezza ma paradossalmente , chi dovrebbe far rispettare le regole, gli operatori di Polizia Locale, non avrebbero nulla di quanto previsto per la propria tutela e quella dei cittadini (guanti , maschere FFP3 e informazioni operative). Come intervenire e cosa dire o fare? Tutto ancora da capire, nulla di scritto e tante versioni verbali che creano solo poca chiarezza. Vite umane mandate allo sbaraglio? E' indispensabile non creare allarmismi ma e' altrettanto fondamentale dotare degli strumenti idonei atti a fare e dare sicurezza ricordando che il datore di lavoro e' responsabile dell'incolumita' psico-fisica del lavoratore sul luogo di lavoro art. 2087 cod.civ. In quest'ottica coscienti del fatto che il momento e' molto delicato, la Polizia Locale e' sicuramente un punto di riferimento , front office dell'amministrazione e dei cittadini».