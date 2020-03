Il ristorante continua a restare aperto e a preparare il pranzo ai clienti, arriva la polizia

Ieri mattina numerosi sono stati i controlli agli esercizi pubblici da parte della polizia perché devono restare chiusi fino al 25 marzo. Ecco perché alle 10,20, pattugliando il quartiere Piano San Lazzaro, gli agenti hanno notato la presenza di un ristorante aperto e con l’insegna elettronica di entrata accesa.

All’interno, i poliziotti hanno identificato il titolare ed il suo aiutante mentre preparavano le pietanze giornaliere; sul bancone invece c’erano i piatti con cibi avanzati e tazzine di caffè consumati poco prima. Dunque c’era stato il passaggio di avventori. Per questo il locale è stato chiuso ed i due extracomunitari sono stati denunciati per la violazione delle norme per la violazione delle leggi anti-contagio Coronavirus.