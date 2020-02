Coronavirus, sesto paziente positivo a Torrette: ricoverato in Rianimazione

Un sesto paziente affetto da Coronavirus sta per essere ricoverato a Torrette, dopo in 5 già in osservazione all’ospedale regionale.

Il trasferimento è in corso proprio in questo momento: arriva dalla provincia di Pesaro-Urbino. Per ora, non è chiaro se si tratti di un nuovo caso o di uno di quelli già conosciuti.

Il paziente verrà ricoverato nel reparto di Rianimazione, in uno dei posti letto in isolamento allestiti dalla Direzione sanitaria dell’ospedale regionale, dove è scattato il protocollo d’emergenza per assicurare alla persona attesa un percorso dedicato, così da ridurre a zero il rischio di contagio.