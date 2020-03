La primavera batte il decreto, gente in strada: bimbi su monopattino, bici e skate

Restare a casa, lo impone la legge ma anche il buonsenso. C’è però chi ieri non è evidentemente riuscito a rinunciare a una mattinata di sole da godersi in famiglia lungo via Giuseppe Impastato, a Pietralacroce.

La foto è stata scattata intorno alle 11,30 da uno dei residenti e mostra una decina di persone camminare tranquillamente lungo la strada. Secondo l’autore dello scatto le persone in strada erano più di quelle catturate nell’immagine e alcuni volti erano estranei al vicinato. Una situazione diversa dal solito, precisa il residente, perché da quando il decreto è entrato in vigore via è sempre stata deserta. Difficile insomma pensare al fatto che fosse per tutti un’uscita dettata da motivi di necessità in una bella domenica di primavera: nella parte inferiore della foto infatti si vede una bambina seduta su uno skateboard e, poco sopra un’altra bimba su un monopattino. In un altro scatto c’è una bimba in bicicletta.



