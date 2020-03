Fuori casa senza motivo, ancora troppi furbetti: pioggia di sanzioni

Continuano costanti i controlli della Polizia Locale per il rispetto delle disposizioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla prevenzione al Coronavirus. Da quando vige il divieto di uscire dalla propria abitazione, le pattuglie della polizia locale di Jesi hanno sottoposto a controllo complessivamente 257 persone, prevalentemente a piedi o in bicicletta tra centro storico e parchi, 24 delle quali sanzionate per non avere avuto una giustificazione valida legata a motivi di lavoro, urgenza o stato di necessità. Sono stati ispezionati 43 esercizi commerciali, due dei quali risultati non in regola: per i rispettivi titolari è scattata la segnalazione alla Prefettura.

La Polizia Locale opera con diverse pattuglie giornaliere nell’intero territorio comunale, tutte impegnate nei servizi di competenza, con particolare riferimento alla circolazione stradale, al controllo dei parchi (in cui permane il divieto di ingresso) e al rispetto degli obblighi previsti per le attività produttive e pubblici esercizi. La stessa Polizia Locale invita alla massima collaborazione la cittadinanza affinché si adottino comportamenti coerenti rispetto alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ricordando che la prima e principale regola è quella di restare a casa. L’attività motoria e le passeggiate sono consentite solo nei pressi della propria abitazione.