Entra nella parrucchieria ma viene dalle zone ad alto contagio: arriva la polizia

Era stato in piena zona rossa nel corso dell’ultima settimana. Ieri è stato trovato in una parrucchieria di Torrette. A far intervenire gli agenti di polizia è stato il comportamento strano del 25enne nigeriano residente ad Ancona, che è rimasto immobile in un punto del locale senza proferire parola per diverso tempo. Aveva bisogno di qualcosa? Gli è stato domandato dal personale, ma lui è rimasto in silenzio.

Quando gli è stato chiesto di uscire, stessa cosa. Nessuna reazione. Ecco quindi l’arrivo di un volontario di pubblica assistenza, poi della polizia. Secondo quanto è stato ricostruito, l’uomo nelle ultime settimane era transitato per Milano e Parma prima di scendere nelle Marche settentrionali. Non manifestava sintomi evidenti di contagio da Coronavirus, ma è stato collocato in isolamento precauzionale a casa.