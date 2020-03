Sanificazione a Palazzo delle Marche, struttura off-limits per tutto il giorno

Intervento straordinario di sanificazione a Palazzo delle Marche, sede degli uffici del Consiglio regionale. Martedì 17 marzo la struttura resterà chiusa per l’intera giornata con il divieto assoluto di accesso. La decisione adottata dal datore di lavoro dell’Assemblea legislativa, in accordo con l’Ufficio di Presidenza, viene configurata come provvedimento precauzionale, in coerenza con le recenti disposizioni normative nazionali, contenenti le misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19.

Nei giorni scorsi è stato dato seguito alle raccomandazioni rivolte ai datori di lavoro e larghissima parte dei dipendenti che operano presso gli uffici di Palazzo delle Marche sono attualmente in ferie o in attività tramite lo smart working. Garantiti tutti i servizi.