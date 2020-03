In prima linea contro il virus, a Torrette reparti dedicati e Salesi fuori da emergenza

Interi reparti riconvertiti per curare pazienti affetti da Coronavirus. L’emergenza sanitaria Covid-19 ha cambiato forma all’ospedale di Torrette e all’Inrca mentre ha risparmiato per ora il pediatrico Salesi. In tutte le Marche ci sono intere strutture dedicate a questo tipo di cure. Si chiamano Covid Hospital: ospedali riconvertiti e con pazienti lungodegenti trasferiti in altre strutture, anche private.

Ancona

All’ospedale di Torrette sono stati dedicati alcuni spazi ai pazienti ricoverati per Coronavirus. Si occupano di questa specifica assistenza medici e infermieri della palazzina Malattie infettive, ma è stata allestita ad hoc anche una parte della Rianimazione con possibili ampliamenti in base all’esito dei nuovi tamponi. Inrca riconvertito per i pazienti Coronavirus, mentre il pediatrico Salesi è al momento fuori dall’emergenza.

Provincia

In provincia gli ospedali dedicati interamente all’assistenza di pazienti Covid-19 sono le strutture di Senigallia, il Carlo Urbani di Jesi e l’ospedale di Chiaravalle (per pazienti post-critici).

Fuori provincia

L’ospedale di Pesaro - Marche Nord è dedicato interamente ai pazienti Covid-19, con i pazienti affetti da altre patologie trasferiti all’ospedale di Fano. Fossombrone è invece dedicato ai pazienti post critici. L’ospedale di Camerino è già stato riconvertito da alcuni giorni in ospedale Covid-19 per ospitare i malati in terapia intensiva e subintensiva. Dedicati interamente al Coronavirus anche le strutture di Civitanova (percorsi isolati per il punto nascita e supporto specialistico alle donne incinta affette da Covid), Fermo e San Benedetto oltre a una parte dell’ospedale di Macerata.