Ambulanze in fila, il Pronto soccorso scoppia: a Torrette esauriti i posti letto per i Covid

E’ allarme rosso a Torrette. I posti letto non bastano più per ricevere tutti i pazienti positivi al Covid, che ormai hanno toccato quasi quota 180. Ogni sforzo compiuto dalla direzione medico-ospedaliera è stato vanificato dal virus che corre a velocità doppia.

Quattro piani su 6 dell’ospedale regionale sono quasi interamente dedicati ai pazienti affetti da Coronavirus, eppure non basta: la struttura rischia il collasso, così come il Pronto soccorso, dove dove è un viavai continuo di ambulanze provenienti soprattutto dal nord delle Marche, ma anche dalla provincia anconetana, e costrette a stare in fila per via delle lunghe attese. Anche l’ospedale da campo è full: ieri pomeriggio erano quasi al completo le tende allestite nel piazzale del Pronto soccorso. Insomma, la situazione è di assoluta emergenza, come in quasi tutti gli ospedali marchigiani.

Per questo il governatore Luca Ceriscioli ha chiesto aiuto all’ex capo della Protezione civile nazionale, Guido Bertolaso, atteso per questa mattina all’aeroporto di Falconara: al neo consulente della Regione Lombardia verrà chiesto di progettare una struttura per la terapia intensiva ad Ancona, come soluzione estrema per far fronte al dilagare di contagi nelle Marche.

