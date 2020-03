All'ospedale è sempre più emergenza, attività di Radiologia ridotta all'osso

Sempre più emergenza Coronavirus all’ospedale regionale Torrette di Ancona dove, oltre al blocco delle operazioni e delle prestazioni ambulatoriali, si ferma anche l’attività radiologica. Infatti da ieri sera, l’ospedale ha avuto difficoltà a garantire l’attività programmata, i percorsi protetti con apparecchiature e personale dedicato per l’attività diagnostica per immagini per pazienti affetti da Covid 19. Così si è andati verso una graduale riduzione dell’attività radiologica.

Da ieri stop alle diagnosi e TC per pazienti esterni, che verranno avvisati e collocati in una lista per arrivare ad una graduale ridistribuzione, una volta ristabilite le normali condizioni. Questo è l’avviso che i pazienti troveranno nelle segreterie della Radiologia dell’ospedale regionale a partire da oggi.