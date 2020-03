Allarme rosso a Torrette, i posti letto non bastano: allestito un ospedale da campo

L’emergenza Coronavirus non accenna a fermarsi e la curva dei contagi è in continuo aumento.

Per questo l’Azienda Ospedali Riuniti e la Regione sono corse ai ripari con l’allestimento di un ospedale da campo a Torrette, proprio davanti all’ingresso del Pronto soccorso. Questa mattina la Protezione Civile ha allestito quattro tende per idonee ad ospitare i pazienti affetti da Coronavirus: 32, al momento, i posti letto previsti nella struttura che diventerà operativa da domani e che servirà per assistere i pazienti sospetti o positivi in transito al Pronto soccorso, prima di essere dimessi o smistati nei reparti di competenza.

A Torrette è sempre più allarme rosso e la direzione ospedaliera è alla costante ricerca di posti letto per i Covid-pazienti: al momento sono quasi 150 quelli assistiti nel nosocomio regionale.

