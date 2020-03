Ordine degli Architetti, prorogata la scadenza della quota d'iscrizione a Luglio

Sono molti gli architetti che, in queste settimane di emergenza e di chiusura, hanno dovuto interrompere o rallentare la propria attività. «Per venire incontro a loro - fa sapere l'Ordine degli Achitetti su Facebook - abbiamo deciso di prorogare la scadenza per il pagamento della quota associativa al 31 luglio 2020».

«Inoltre il pagamento potrà essere rateizzato: il 50% della quota con scadenza sempre al 31 luglio, mentre la seconda e ultima scadrà il 30 ottobre 2020. Non è, naturalmente, la soluzione a tutte le difficoltà che molti di noi stanno affrontando. L’Ordine e la presidente restano in prima linea per fare fronte comune con il nostro Consiglio Nazionale e le altre professioni ordinistiche affinché il Governo approvi ulteriori misure di sostegno e nuove norme che possano snellire la complicata burocrazia con la quale siamo obbligati a confrontarci quotidianamente. Continueremo a chiedere, come facciamo da tempo, maggiori investimenti in opere pubbliche, necessarie per far ripartire il Paese, a maggior ragione quando questa delicata fase sarà conclusa. Ringraziamo tutti gli iscritti che hanno già effettuato il pagamento della rata».