Coronavirus, Conte polemico a La7: «Le Marche creano problemi»

«Ieri abbiamo avuto una riunione con i ministri e tutti i presidenti di Regione. Siamo rimasti sorpresi dal fatto che tutti avevano concordato un protocollo suggerito, ma nel pomeriggio le Marche, con il suo presidente Luca Ceriscioli, hanno deciso di realizzare una deviazione a quanto accordato». A parlare è il premier Giuseppe Conte che durante la trasmissione L'Aria che tira, su La7, ha di nuovo manifestato il suo malumore per la scelta di Ceriscioli di blindare l'intera regione.

«Questo non va bene - conclude Conte - perchè se ognuno assume iniziative per conto suo si crea una confusione generale del Paese difficile da gestire. Disporre come è stato fatto la chiusura delle scuole poi crea problemi per i genitori. Ha solo effetti negativi e non positivi».