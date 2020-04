Ha solo un mese di vita, ma ha sconfitto il Covid: il baby guerriero è fuori pericolo

E’ fuori pericolo il neonato di Urbino positivo al Covid-19 e ricoverato al Salesi. Le sue condizioni risultano «stabili e in progressivo miglioramento» si legge nel bollettino firmato dal dottor Alessandro Simonini, direttore della Sod Anestesia e Rianimazione Pediatrica.

«Il piccolo paziente respira in aria ambiente senza necessità di supporto alla ventilazione e ha iniziato l’alimentazione per os. Considerati la stabilità dei parametri vitali e il buon compenso clinico, si predispone per oggi il trasferimento in reparto a minore intensità di cure per la prosecuzione del monitoraggio». Il neonato era stato ricoverato in Rianimazione pediatrica in seguito a un intervento chirurgico addominale e nei primi giorni successivi all’intervento all’ecografia toracica aveva manifestato lesioni polmonari compatibili con l’infezione da Sars-CoV2, senza però significative alterazioni della funzione respiratoria: è stato sufficiente, infatti, assistere la respirazione spontanea con modesto supporto di pressione e ossigeno in occhialini nasali.

La gestione in sicurezza del piccolo paziente nella Rianimazione Pediatrica dell’Ospedale Salesi si è resa possibile grazie alla stanza di isolamento a pressione negativa, realizzata in tempi brevissimi dopo l’esplosione della pandemia, in seguito all’interessamento personale del direttore generale dell’Azienda Ospedali Riuniti, Michele Caporossi. Il neonato è stato trasferito in un reparto a minore intensità di cure e questo rappresenta il secondo caso in Italia di storia a lieto fine per piccoli pazienti colpiti da Coronavirus.

AL SALESI IL PRIMO NEONATO POSITIVO AL COVID

LIVE CORONAVIRUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

BUONI SPESA, ECCO COME ACCEDERE AL SERVIZIO

IL GORES: ALTRI 8 PAZIENTI GUARITI NELLE MARCHE

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sostieni AnconaToday Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di AnconaToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla epidemia Covid-19. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo:

Gallery