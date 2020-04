Emergenza Covid-19, con MyCicero beni e servizi arrivano gratuitamente a domicilio

SENIGALLIA – L’applicazione MyCicero, già attiva a Senigallia per il pagamento della sosta sulle strisce blu tramite lo smartphone, si arricchisce di una nuova importante funzione. Cliccando sul bottone “Servizi a domicilio” presente nella home page, gli utenti troveranno un elenco di imprese presenti nel territorio che offrono l’opportunità di acquistare e di ricevere direttamente a domicilio i beni e i servizi di cui si ha necessità: dai generi alimentari ai farmaci, dai libri alle riparazioni di elettrodomestici, e tanto altro ancora. Il tutto, ovviamente, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza anti Covid-19.



Il servizio è al momento attivo in tutta la provincia di Ancona, ma in costante aggiornamento. Le aziende interessate a essere inserite gratuitamente nell’elenco possono compilare il form raggiungibile tramite il link https://forms.gle/WBxSDvjxLyTb cwbe9. «Ringraziamo ancora una volta la Pluservice e il suo amministratore delegato Giorgio Fanesi – affermano il sindaco Maurizio Mangialardi e l’assessore allo Sviluppo economico Ludovica Giuliani – per aver colto un bisogno urgente della nostra comunità, trasformandolo tempestivamente in un servizio gratuito che, peraltro, risulta utile anche nella promozione delle nostre imprese messe in difficoltà dalla crisi sanitaria».



