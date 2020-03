Polizze antivirus: la M.P.M firma la copertura in caso di contagio dei dipendenti

OSIMO - La società M.P.M, con sede operativa ad Osimo e leader nazionale nel ripristino e pulizia stradale post-incidente, ha deciso di attivare degli strumenti di protezione economica e di copertura assicurativa in caso di contagio da Coronavirus.

Per questo ha sottoscritto per tutti i suoi dipendenti una copertura assicurativa che si articola in un’indennità in caso di ricovero causato da infezione, un’indennità da convalescenza e un pacchetto di assistenza post ricovero per gestire al meglio il recupero della salute e la gestione familiare. MPM ha implementato e messo a disposizione tutte le iniziative possibili per garantire tutti i servizi volti alla sicurezza degli automobilisti assicurando sempre il massimo della protezione ai suoi dipendenti.