Un'altra vittima nelle Marche, è il 4° ed è un uomo di 75 anni

I morti per Coronavirus salgono a 4 dopo che oggi pomeriggio, a Fano, è morto un paziente di 75 anni anni con problemi cardiaci. Si tratta della 4° vittima nelle Marche e la 3°nella provincia di Pesaro Urbino.

L'ultimo aggiornamento dal Gores, parla anche di 97 casi positivi, di cui 79 in provincia di Pesaro e Urbino, 13 in provincia di Ancona, 2 in provincia di Macerata e 3 in provincia di Fermo. In isolamento domiciliare restano 501 persone, di cui 463 asintomatici e 38 con sintomi. Attualmente sono ricoverati in terapia intensiva 14 pazienti: 8 a Marche Nord, 2 a Torrette, 1 a fermo, 1 a San benedetto, 1 a Civitanova e 1 a Urbino.