Circa 200 pazienti tornano a casa nel giorno di Pasqua, cresce il numero di dimessi o guariti

ANCONA - E' di 1489 (ieri 1291) il totale di pazienti dimessi o guariti dall'inizio dell'emergenza coronavirus. Negli ultimi giorni ore sono circa 1.200 le persone ritornate nei propri appartamenti dopo il ricovero in ospedale. E’ quanto emerge dall’analisi dei dati elaborati dal Gores alle ore 12 di oggi, domenica 12 aprile 2020. Gli effetti del contenimento del Coronavirus sembrano cominciare a dare gli effetti sperati. I ricoverati sono ora 1.063 (ieri 1.078), di cui 114 in terapia intensiva, 724 in terapia non intensiva e 225 in area post critica.

In isolamento domiciliare restano 2.051 persone. I contagi ammontano a 5.303, di cui 1.590 nella provincia di Ancona, dietro solo a Pesaro (2.140) e davanti a Macerata (818), Fermo (361) e Ascoli (253), più 141 pazienti residenti fuori regione. I decessi alle ore 12 sono invece 700.

