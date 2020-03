Contagio fatale, lutto per Cornacchini: muore la mamma dell'ex allenatore dell'Ancona

Era molto conosciuta a Fano, non solo per il suo negozio di pelletteria, ma anche per la fama del figlio. E’ morta a 82 anni, per complicanze legate al Coronavirus, Gianna Sanchioni, la madre di Giovanni Cornacchini, ex allenatore dell’Ancona.

La commerciante era risultata positiva al virus cinese lo scorso 26 febbraio, dopo essere venuta a contatto con un nipote residente a Milano. Si è spenta lunedì all’ospedale San Salvatore di Pesaro. Tutto il mondo dello sport si stringe attorno a Cornacchini, 53 anni, per 5 volte capocannoniere in C1, personaggio apprezzato e stimato in qualunque piazza ha giocato e allenato.

Nelle Marche è stato alla guida di Fano, Ancona (con una promozione dalla D), Cagliese, Civitanovese e Fermana, mentre l’ultima esperienza è stata a Bari, che ha trascinato alla promozione in C, prima dell'esonero di settembre.

LIVE CORONAVIRUS

L'ULTIMO AGGIORNAMENTO

VIAGGIO NELLA CITTA' FANTASMA