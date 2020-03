La Monticelli sospende la produzione fino al 4 aprile, gruppo su Facebook per i dipendenti

OSIMO – Nel rispetto delle disposizioni del Governo italiano che, allo scopo di contenere la diffusione del virus Covid-19, ha imposto di chiudere tutte le attività produttive commerciali ed industriali considerate non indispensabili a garantire beni e servizi non essenziali, la nostra azienda LM dei F.lli Monticelli rimarrà chiusa fino al prossimo 4 aprile, salvo ulteriori proroghe imposte dal Governo stesso. In queste settimane dal diffondersi della pandemia i vertici aziendali si sono adoperati per comprendere la gravità della situazione giorno per giorno e per applicare le disposizioni al fine di evitare il contagio tra i dipendenti tutelandone la salute.

Grazie alla collaborazione dei capireparto e del personale a tutti i livelli, l’azienda ha applicato le disposizioni normative prescritte, attivando le regole sulla distanza e sulla prevenzione, dotandosi di mascherine e guanti e mettendo a disposizione, nei vari reparti, il gel lavamani. «La LM del F.lli Monticelli nel ringraziare tutti i 220 addetti per il lavoro fin qui svolto, auspica che queste misure restrittive si dimostrino risolutive, convinti che abbiamo tutti bisogno di tornare insieme, nella vita e nel lavoro. Nel frattempo l’azienda ha anche attivato un gruppo su Facebook per i dipendenti. Per ora stiamo a casa».