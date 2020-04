Messa in pieno centro, blitz della polizia: chiesa sgomberata e pioggia di sanzioni

Messa abusiva in pieno centro, blitz della polizia e chiesa sgomberata. Choc tra i fedeli che stavano partecipando alla funzione religiosa, celebrata dal parroco: una dozzina le persone che oggi pomeriggio, attorno alle 16, sono state identificate e allontanate dagli agenti della Squadra Volante della questura dorica, intervenute con 4 pattuglie. Sono in corso accertamenti: il prete è già stato sanzionato, ma nei prossimi giorni le multe verranno notificate anche a tutti i presenti.

La segnalazione, anche su Facebook, è arrivata da un residente che ha notato un gruppo di persone entrare in massa nella chiesa ortodossa romena di via Podesti. Al loro arrivo, i poliziotti hanno trovato il parroco, alcuni aiutanti e una dozzina di fedeli, tutti di nazionalità romena, intenti a pregare insieme per la celebrazione della Pasqua ortodossa, nonostante il decreto ministeriale contro la diffusione del Coronavirus abbia imposto il divieto di officiare riti religiosi in presenza di pubblico. Per questo la chiesa è stata fatta sgomberare e i soggetti sono stati allontanati.

