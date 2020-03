Cresce il numero dei contagi in ospedale, tre medici positivi: evacuato un intero reparto

ANCONA - Tre medici positivi al test Covid-19 ed intero reparto di Medicina d'Urgenza evacuato. Cresce giorno dopo giorno l'emergenza Corinavirus all'interno dell'ospedale regionale di Torrette. I tre professionisti, in servizio in medicina d'urgenza ed al pronto soccorso, sarebbero entrati in contatto con uno dei pazienti positivi. Ora, dopo il risultato dei tamponi, tutti i pazienti presenti nel reparto sono stati spostati in altre unità operative. La direzione sanitaria ha quindi deciso di sanificare l'intera area che tornerà operativa solamente nelle prossime ore.

Intanto questa mattina il Gores ha comunicato che i tamponi positivi, dopo le analisi terminate nella notte, sono saliti a 159 su un totale di 585 analizzati.