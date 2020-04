Verso la fase-2, ha riaperto Mediaworld: si entra solo con guanti e mascherina

Segnali di risveglio delle attività alla Baraccola, dove ieri mattina ha riaperto Mediaworld, il colosso dell’elettronica che fin qui aveva deciso di mantenere chiuse le proprie sedi in tutta la penisola per tutelare la salute dei dipendenti e dei clienti. Sono 36 gli store italiani di Mediaworld che hanno ripreso a battere scontrini, tra cui quello di via Primo Maggio.

Si tratta di un’apertura in modalità sicura, cioè con tutte le precauzioni del caso: i clienti vengono fatti entrare uno per volta, in modo da ricevere un’assistenza individuale, e all’esterno in coda si deve rispettare una distanza di almeno un metro. All’ingresso, come spiegato dalla cartellonistica, è obbligatorio disinfettarsi le mani con l’apposito dispenser del gel e si accede solo con guanti e mascherine che vengono distribuite dagli addetti. E’ vietato toccare i prodotti, se non quelli per i quali si procederà all’acquisto. Infine, l’invito è pagare con carta o contactless, evitando di maneggiare contanti.

