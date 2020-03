Arrivate in nottata 300mila mascherine per le Marche

Questa notte sono arrivate 300mila mascherine. Per il presidente Ceriscioli «è la notizia che attendevamo. E' veramente un passo importante perché ci aiuta a gestire meglio l'emergenza. Sono 150 mila FFP2 e 150 mila chirurgiche, strumenti essenziali per chi lavora in sanità, per continuare a offrire assistenza. Ora attendiamo altro materiale».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.