Emergenza mascherine, la Cat impianti ne dona mille all'Ospedale di Jesi

Una fornitura di mille mascherine FFP3, sigla che sottolinea la massima protezione possibile, destinata all’ospedale Carlo Urbani. Dono della Cat Impianti, aziende jesina attiva anche in questi giorni nel settore dell’impiantistica tecnologica di riscaldamento.

Il carico è arrivato ieri nell’ospedale jesino, in trincea come tanti per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Così Mirko Panzarea, titolare della Cat. «Fin dai primi giorni dell’emergenza – spiega – avevamo pensato di dare una mano con una donazione. Così ci siamo messi in contatto con un medico della struttura chiedendogli come potevamo essere utili». Mascherine. Dispositivi per la protezione di medici e infermieri per preservare la salute di chi opera in prima linea. «Abbiamo contattato diversi fornitori finché, con il supporto di Confindustria che ringraziamo per averci aiutati nella ricerca, non le abbiamo trovate in Cina e le abbiamo acquistate – prosegue Panzarea –. Con le difficoltà dei collegamenti abbiamo impiegato quasi una settimana a farle arrivare ma finalmente siamo riusciti a consegnarle». La Cat Impianti non rientra tra le aziende chiuse dalla stretta dell’ultimo decreto del Governo, continuando a fornire assistenza per le manutenzione degli impianti elettrici. «Per noi – conclude Panzarea – lavorano 35 persone e circa la metà sono state dirottata al servizio assistenza. In azienda abbiamo adottato tutte le misure di sicurezza. Mi auguro che la nostra donazione riesca a sensibilizzare più imprenditori possibile nonostante già si siano attivati in molti con iniziative varie. Questa emergenza riguarda tutti indistintamente e tutti dobbiamo, insieme, fare qualcosa per uscirne il prima possibile. La grande sensibilità di tanti imprenditori locali dimostra volontà e spirito di appartenenza del mondo imprenditoriale verso i propri territori».