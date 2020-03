Il regalo dell’azienda: mascherine gratis per due comuni

Sono state consegnate sabato mattina ai sindaci dei comuni di Corinaldo e Trecastelli 6.000 mascherine filtranti prodotte dall'azienda Ethica di Trecastelli, in collaborazione con l'azienda Fiorini International. Un dono che l'imprenditore e titolare dell'impresa, Giuseppe Bacchiocchi, ha voluto destinato alle due comunità. Le protezioni, realizzate su richiesta dei sindaci di Corinaldo e Trecastelli, saranno distribuite nei prossimi giorni. Ogni municipalità avrà cura della distribuzione nel proprio territorio con la collaborazione delle forze associative locali, la distribuzione sarà gratuita e seguirà criteri e modalità prestabilite dai rispettivi comuni.

«La rete della solidarietà è un motore che non si spegne mai - sottolinea il primo cittadino di Corinaldo, Matteo Principi -. Anzi, è proprio in queste situazioni che riscopriamo quanto sia vitale per le nostre comunità. Un ringraziamento sincero va a Giuseppe e a tutta la sua squadra in Ethica, insieme all'impresa Fiorini International, per questo dono, segno tangibile del valore profondo della comunità». «La Comunità di Trecastelli e tutta l'Amministrazione Comunale ringrazia la ditta Ethica Srl di Giuseppe Bacchiocchi e tutti i suoi collaboratori e la Fiorini International - commenta il sindaco di Trecastelli Marco Sebastianelli- per il grande dono fatto alle due comunità in un momento così difficile, questo gesto va ulteriormente a rafforzare il grande valore di una comunità, straordinaria, generosa e responsabile».