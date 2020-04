Un dono chiama l'altro, l'azienda regala altre 6.000 mascherine ai due Comuni

In arrivo nei Comuni di Corinaldo e Trecastelli altre 6000 mascherine ciascuno da parte della Ethica. «Le due municipalità, rappresentate dal sindaco corinaldese Matteo Principi e dal primo cittadino di Trecastelli, Marco Sebastianelli, ringraziano, ancora una volta, Giuseppe Bacchiocchi titolare dell’azienda- scrivono i Comuni in una nota congiunta - ogni municipalità avrà cura della distribuzione nel proprio territorio con la collaborazione delle forze associative locali.

La distribuzione sarà gratuita e seguirà gli stessi criteri e modalità della scorsa volta prestabilite dai rispettivi comuni. In questo delicato momento, nonostante i numeri in calo, non bisogna abbassare la guardia; ecco, perché la disponibilità di protezioni facciali per i cittadini è importante per continuare a contenere l'epidemia, per aiutare le persone più fragili e rassicurare tutta la comunità».