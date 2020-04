Il regalo del farmacista, 800 mascherine per l'ospedale: «Aiutiamo chi ne ha bisogno»

All’ospedale di Torrette arrivano 800 nuove mascherine chirurgiche. A consegnarle, tramite la Fondazione Ospedali Riuniti, è stato Alessandro Margutti, titolare dell’omonima farmacia di Falconara. «Avevo acquistato uno stock di mascherine in Cina, ne avevo ordinato una quantità cospicua e 800 dispositivi ho deciso di darli all’ospedale- ha spiegato il farmacista- avevo parlato con il mio amico Federico Mocchegiani della clinica epato biliare pancreatica e trapianti e, anche tramite questa conoscenza diretta, ho capito che ce n'era veramente bisogno».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si tratta di mascherine a tre veli, le classiche mascherine “chirurgiche”. «Non mi sono lanciato nell’acquisto di altre tipologie sia perché non ci sono tempi certi di consegna ma anche perché i prezzi d’acquisto sono praticamente quintuplicati- spiega Margutti- non voglio acquistarle per poi doverle rivendere al cliente a 8 euro. Sono molto contento- conclude il farmacista- speso che per quanto minima questa donazione possa aiutare chi ne ha bisogno».