Oltre 6mila mascherine distribuite gratuitamente a Filottrano

ANCONA - L'emergenza Coronavirus sta creando grandissima preoccupazione fra tutti i cittadini che a "malincuore" stanno rispettando le regole fornite dalle Autorità Sanitarie. In questo contesto cresce la solidarietà che a Filottrano vede coinvolte imprese e cittadini per la produzione di mascherine protettive "non certificate" difficile da reperire sul mercato.

Grazie all'azione della Feval Mobili d'Arte di Fermani Luciano ed Andrea che sostiene l'iniziativa offrendo i tessuti necessari, alla generosità della Sartoria di Antonella Rossi che le ha realizzate gratuitamente, ed all'Associazione Nazionale dei Carabinieri, da alcune settimane sono state distribuite ben 6.000 mascherine gratuitamente. La grande emergenza di Coronavirus a Filottrano viene vissuta con grande senso di solidarietà che vede il coinvolgimento dell'Associazione Nazionale Carabinieri, che collabora nel progetto agevolando la raccolta delle materie prime, e la distribuzione ai cittadini delle mascherine ad uso facciale, di grande qualità seppur non certificate, realizzate dalla Sartoria Antonella Rossi . Un contributo importantissimo a favore anche di tanti Enti, come la Casa di Riposo, le Associazioni del volontariato, il Comune, i supermercati, le famiglie e le persone più bisognose ed i volontari stessi. Il tutto con il fine di contenere il disagio, di assistere le persone più fragili e di fare un gioco di squadra sostenendo il territorio.

Naturale molto importante la collaborazione fra soggetti della società Civile. In questo contesto anche Confartigianato ha beneficiato della donazione, che a sua volta ha distribuito le mascherine agli artigiani e per questo ringrazia sentitamente le imprese Feval, la sartoria Rossi e L'associazione dei Carabinieri per l'importante attività svolta a favore della popolazione in questo particolare momento di necessità. Il tessuto produttivo afferma David Coppari presidente di Confartigianato territoriale di Ancona Sud, è sempre attento alle esigenze del territorio non solo per creare lo sviluppo dell'economia e quindi servizi ed occupazione, ma anche sostenendo le comunità nei momenti di maggior difficoltà.