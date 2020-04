Le mascherine nascono nell’atelier di Matteo: «Stop agli abiti, ma lavoriamo più di prima»

Cercasi mascherine, alcune nascono nel cuore del Piano. Le produce Matteo Duca, lo stilista 24enne (GUARDA IL VIDEO) che da febbraio ha riconvertito il suo atelier di Corso Carlo Alberto in una fabbrica di dispositivi di protezione. Ne fa oltre 200 al giorno per l’azienda Scataglini di Castelfidardo, che si occupa poi della distribuzione. Per ogni mascherina venduta in e-commerce ce ne sono cinque che vanno in beneficenza alla Caritas. «In laboratorio siamo in tre e lavoriamo più di prima a livello di ore senza guardare al guadagno – spiega Matteo- in questo modo ci sentiamo utili e non siamo inattivi, anche perché la cosa peggiore in questo momento è proprio restare fermi».

Le mascherine, specifica Matteo, non sono ancora idonee per l’uso sanitario: «Per quello stiamo aspettando le necessarie certificazioni». Si tratta di mascherine in cotone per uso quotidiano, lavabili e composte anche da uno strato filtrante TNT. «Inizialmente le producevamo per le aziende che le davano ai propri dipendenti, poi abbiamo continuato- continua Matteo- ora fabbrichiamo modelli più carini da mettere tutti i giorni, perché a come sembra bisognerà usarle a lungo e anche noi cerchiamo di dare una mano. Venerdì scorso abbiamo fatto la prima donazione alla Caritas, ma stiamo cercando anche altre associazioni a cui donarle». La produzione è partita due mesi fa, a ridosso del primo lockdown: «Inizialmente ero titubante, perché pensavo di fare abiti da cerimonia» prosegue Matteo, che ora come gran parte degli artigiani si trova con l’attività principale completamente ferma: «Le cerimonie non ci sono, sarebbe anche inutile ora produrre modelli di abiti, quella dell’abbigliamento è una categoria che non è stata considerata». Una richiesta alle istituzioni? «Snellire la burocrazia, ci sono tante problematiche come il tempo che ci vuole per chiedere le sospensioni bancarie o per la richiesta di indennità all’Inps».