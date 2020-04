Scendono a 94 i ricoverati in terapia intensiva, i dimessi o guariti sono 1726: i dati del 17 aprile

ANCONA - E' di 1.726 il totale di pazienti dimessi o guariti dall'inizio dell'emergenza coronavirus. E’ quanto emerge dall’analisi dei dati elaborati dal Gores alle ore 12 di oggi, venerdì 17 aprile 2020. Gli effetti del contenimento del Coronavirus sembrano cominciare a dare gli effetti sperati. I ricoverati sono ora 933, di cui 94 in terapia intensiva, 598 in terapia non intensiva e 241 in area post critica.

In isolamento domiciliare restano 2.224 persone. I contagi ammontano a 5.668, di cui 1.686 nella provincia di Ancona, dietro solo a Pesaro (2.277) e davanti a Macerata (895), Fermo (379) e Ascoli (268), più 163 pazienti residenti fuori regione. I decessi alle ore 12 sono invece 785

