Coronavirus, confermato il primo caso nelle Marche: è un 30enne

ANCONA - E' un 30enne di Pesaro il primo caso ufficiale di Coronavirus nelle Marche. E' arrivata questa mattina la controprova dallo "Spallanzani" di Roma, dove sono state effettuate le seconde analisi dopo che ieri il primo tampone aveva dato esito positivo.

Il paziente, che per lavoro si era recato nella zona di Codogno, è in buone condizioni di salute e da quanto emerge avrebbe seguito tutte le raccomandazioni del protocollo. Proprio per questo c'è fiducia che sia riuscito a contenere la diffusione del virus. Il 30enne si trova in questo momento isolato all'interno della sua abitazione.