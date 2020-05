Positivi, guariti, dimessi e deceduti: tutti i numeri del Covid al 3 maggio

ANCONA - Il Gores ha comunicato i risultati delle analisi sui tamponi effettuate nelle ultime 24 ore. Su 1.125 tamponi analizzati (ieri 1.033) sono 21 i positivi (ieri 23). Con i nuovi casi aumenta a 6.319 il numero di positivi nella nostra Regione, su un totale di 42.281 tamponi analizzati.

Salgono a 6.319 i marchigiani infettati dal Coronavirus, ma continuano a svuotarsi gli ospedali (-2 ricoveri in un giorno, da 445 a 443, di cui 43 in terapia intensiva) e ad aumentare il numero di chi ce l’ha fatta: altre 17 persone sono guarite o sono state dimesse nelle ultime 24 ore e il totale ammonta a 2.194. Il numero dei decessi però è molto elevato: 927 hanno perso la vita per complicanze legate al Covid.

Infatti anche oggi sono morte altre 3 persone nelle Marche, dopo essere state infettate dal Coronavirus. Dall’inizio dell’epidemia sale a 932 il numero delle persone decedute.

In allegato le 3 tabelle del Gores