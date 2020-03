Coronavirus, giornata nera. Altre due vittime nelle Marche: i morti salgono a 12

Giornata nera sul fronte Coronavirus nelle Marche. Con le due vittime del pomeriggio di oggi il bilancio dei decessi è infatti salito a 12. L'ultimo bollettino del Gores comunica che negli ospedali di Marche Nord sono venuti a mancare un uomo di 87 anni e una donna di 80.

Al momento i dati ufficiali sui test effettuati, contagi e ricoveri sono fermi invece alle 10,30 di stamattina. Il Gores aveva comunicato l'aumento dei tamponi positivi, saliti nelle Marche a 323 su un totale di 1.250 analizzati. I ricoverati in terapia intensiva risultano 47 mentre sono 136 quelli in reparti diversi. 130 invece le persone in isolamento domiciliare. Con questi dati, il territorio maggiormente colpito dal virus si conferma quello di Pesaro-Urbino con 246 contagi. Segue Ancona con 63, Macerata con 9 e Fermo con 5. Nessun caso positivo invece nella provincia di Ascoli Piceno. Per quanto riguarda i cittadini in isolamento domiciliare il numero è di 1.553 persone, dato che comprende anche 274 operatori sanitari.