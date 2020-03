Covid-19 nelle Marche, tutti i numeri dell'emergenza aggiornati al 15 marzo

ANCONA - Cresce giorno dopo giorno l'emergenza coronavirus nella nostra Regione. E' notizia di poco fa l'aggiornamento da parte del Gores che ha comunicato l'aumento dei tamponi positivi, saliti nelle Marche a 1133 su un totale di 2946 analizzati. Ad oggi, domenica 15 marzo 2020, i ricoverati tra terapia intensiva (98) e non (521) sono 619. Sono 468 invece le persone in isolamento domiciliare, mentre i decessi sono 46.

Se analizziamo i contagi provincia per provincia si può notare come il territorio maggiormente colpito dal virus sia quello di Pesaro-Urbino, con 712 contagi. Segue Ancona con 267, Fermo con 36, Macerata con 94 ed Ascoli Piceno con 14. Per quanto riguarda i cittadini in isolamento domiciliare il numero è salito fino a 3458, dato che comprende anche 392 operatori sanitari. In totale sono 3020 i casi di asintomatici mentre 438 di chi presenta sintomi riconducibili al Covid-19. Ad oggi invece non ci sono pazienti che sono guariti e che sono stati dimessi.

Per quanto riguarda i deceduti l'età media è di 79,6 anni, ed il 100% di loro soffrivano di patologie pregresse. Su 46 vittime totali, 40 avevano come domicilio la provincia di Pesaro e Urbino, 4 Ancona, 1 Macerata e 1 Fermo. Nessuna vittima fino ad ora tra i residenti ad Ascoli Piceno.