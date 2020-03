Nelle Marche del Coronavirus, i numeri aggiornati: altro morto ad Ancona ed è il 7°

ANCONA - Non si ferma l'emergenza Coronavirus nella nostra Regione, dove l'ultimo Dectreto Legge ha chiuso la provinvia di Pesaro Urbino. L'aggiornamento da parte del Gores di stamane ha comunicato l'aumento dei tamponi positivi, saliti nelle Marche a 272 su un totale di 1.025 analizzati. Rispetto gli ultimi dati, oggi i ricoverati tra terapia intensiva (41) e non (110) sono 151. Sono 114 invece le persone in isolamento domiciliare. Ma la notizia tragica è che è morto un altro uomo all'ospedale regionale di Torrette di Ancona: aveva 83 anni e gravi patologie pregresse. E' il 7° decesso dopo i 2 di ieri. Dunque continua a mietere vittime il Coronavirus, mentre il totale dei casi positivi salgono a 272.

I numeri provincia per provincia

Se analizziamo i contagi provincia per provincia si può notare come il territorio maggiormente colpito dal virus sia quello di Pesaro-Urbino, con 204 contagi. Segue Ancona con 54, Macerata con 9 e Fermo con 5. Nessun caso positivo invece nella provincia di Ascoli Piceno. Per quanto riguarda i cittadini in isolamento domiciliare il numero è salito fino a 1.553, dato che comprende anche 246 operatori sanitari. In totale sono 1.422 i casi di asintomatici mentre 131 di chi presenta sintomi riconducibili al Covid-19.

Ricoveri in reparto di terapia intensiva

Ultimo ma non meno importante il numero riguardante i ricoveri. I pazienti che si trovano in terapia intensiva nella nostra regone sono 41: 17 all'ospedale di Pesaro, 7 a quello di Fano, 8 ad Ancona, 3 a Fermo, 2 a San Benedetto, 1 a Civitanova, 2 a Jesi ed 1 ad Urbino.

Ricoveri in reparti non intensivi

Sono invece 110 i pazienti ricoverati non in terapia intensiva: 77 tra Pesaro e Fano, 20 ad Ancona e 12 a Fermo.

Persone guariti

Per fortuna ci sono pazienti guariti e che sono stati dimessi.