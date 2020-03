Emergenza nelle Marche: contagi, ricoveri ed isolamenti. Tutti i numeri del virus

ANCONA - Cresce giorno dopo giorno l'emergenza coronavirus nella nostra Regione. E' notizia di poco fa l'aggiornamento da parte del Gores che ha comunicato l'aumento dei tamponi positivi, saliti nelle Marche a 159 su un totale di 585 analizzati. Ad oggi, venerdì 6 marzo 2020, i ricoverati tra terapia intensiva (20) e non (73) sono 93. Sono 62 invece le persone in isolamento domiciliare, mentre i decessi sono 4. Il totale dei casi positivi sono 159.

Se analizziamo i contagi provincia per provincia si può notare come il territorio maggiormente colpito dal virus sia quello di Pesaro-Urbino, con 126 contagi. Segue Ancona con 23, Fermo con 3 e Macerata con 7. Nessun caso positivo invece nella provincia di Ascoli Piceno. Per quanto riguarda i cittadini in isolamento domiciliare il numero è salito fino a 981, dato che comprende anche 183 operatori sanitari. In totale sono 902 i casi di asintomatici mentre 79 di chi presenta sintomi riconducibili al Covid-19.

Ultimo ma non meno importante il numero riguardante i ricoveri. I pazienti che si trovano in terapia intensiva nella nostra regone sono 20: 5 all'ospedale di Pesaro, 7 a quello di Fano, 2 ad Ancona, 2 a Fermo, 1 a San Benedetto, 1 a Civitanova, 1 a Jesi ed 1 ad Urbino. Sono invece 73 i pazienti ricoverati non in terapia intensiva: 50 tra Pesaro e Fano, 17 ad Ancona e 6 a Fermo. Ad oggi invece non ci sono pazienti che sono guariti e che sono stati dimessi.