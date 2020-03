Coronavirus, sale il numero dei morti: ora sono 10 nelle Marche

ANCONA - Non si ferma l'emergenza Coronavirus nella nostra Regione, dove l'ultimo Dectreto Legge ha chiuso la provinvia di Pesaro Urbino. L'aggiornamento da parte del Gores di stamane ha comunicato l'aumento dei tamponi positivi, saliti nelle Marche a 323 su un totale di 1.250 analizzati. Rispetto gli ultimi dati, oggi i ricoverati tra terapia intensiva sono 47 mentre sono 136 quelli in reparti diversi. Sono 130 invece le persone in isolamento domiciliare. Ma la notizia tragica è che è sono morte altre tre persone, tutte a Marche Nord. Si tratta di due uomini 87enni e una donna di 73 anni. Sale quindi a 10 il numero di decessi.

I numeri provincia per provincia

Se analizziamo i contagi provincia per provincia si può notare come il territorio maggiormente colpito dal virus sia quello di Pesaro-Urbino, con 246 contagi. Segue Ancona con 63, Macerata con 9 e Fermo con 5. Nessun caso positivo invece nella provincia di Ascoli Piceno. Per quanto riguarda i cittadini in isolamento domiciliare il numero è di 1.553 persone, dato che comprende anche 274 operatori sanitari.

Ricoveri in reparto di terapia intensiva

Ultimo ma non meno importante il numero riguardante i ricoveri. I pazienti che si trovano in terapia intensiva nella nostra regone sono 47: 18 all'ospedale di Pesaro, 7 a quello di Fano, 8 ad Ancona, 5 a Fermo, 2 a San Benedetto, 1 a Civitanova, 3 a Jesi e 1 ad Urbino e 2 all'Inrca.

Ricoveri in terapia non intensiva

I ricoveri in terapia non intensiva sono 136 tra Pesaro, Ancona, Fano, Jesi, Urbino, Fermo, Camerino e Senigallia.