Covid-19, nelle Marche oltre 5mila tra dimessi e guariti

ANCONA - I dimessi ed i guariti nelle Marche superano il tetto dei 5.000. L'aggiornamento odierno del Gores segnala infatti che su 6.752 contagi da inizio emergenza (+1 rispetto a 24 ore fa) il numero dei pazienti dimessi dagli ospedali e guariti ammonta a 5.009 (+152), le persone in isolamento domiciliare sono 728 (-148) mentre i ricoverati scendono a 22 (-4). Tra questi zero in terapia intensiva, uno in aree semi intensive, dieci in reparti non intensivi (due a Pesaro Marche Nord, tre a Fermo e cinque a Macerata) e undici in aree per post acuti (cinque a Macerata e sei all'Inrca di Fermo).

I pazienti dimessi ospitati in strutture territoriali sono 61: 40 a Campofilone di Fermo, 19 a Villa Fastiggi di Pesaro e 2 a Chiaravalle. Il nuovo contagio giornaliero e' stato rilevato in provincia di Macerata dove il totale dei positivi sale cosi' a 1.130 mentre non sono stati riscontrati casi a Pesaro Urbino (2.754), Ancona (1.873), Ascoli Piceno (290) e Fermo (470). I casi/contatti in isolamento domiciliare sono 1.055 tra cui 75 operatori sanitari: 246 in provincia di Ancona, 499 a Pesaro Urbino, 235 a Macerata, 53 a Fermo e 22 ad Ascoli Piceno. Da inizio emergenza 35.085 persone sono state (o sono tuttora) in isolamento domiciliare. Le vittime, in attesa dell'aggiornamento serale del Gores, sono in tutto 993.