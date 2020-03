Coronavirus nelle Marche, tutti i numeri dell'emergenza aggiornati al 25 marzo

ANCONA - Aumentano i tamponi effettuati ed il numero totale di positivi. E’ quanto emerge dall’ultimo bollettino del Gores delle ore 12. Sale quindi il numero i contagi: siamo a quota 2934 nelle Marche, di cui 820 nella provincia di Ancona, seconda solo a Pesaro (1432) e davanti a Macerata (395), Fermo (160) e Ascoli (80).

Salgono a 1086 i pazienti ricoverati, 119 i dimessi, 287 i decessi. Sono 148 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, di cui 37 si trovano a Torrette, dove la situazione sta esplodendo: sono 194 i Covid assistiti nell’ospedale regionale, di cui 17 in area semi-intensiva, 10 al Pronto soccorso, 71 nei reparti non intensivi e 59 in degenza post critica. Sono 5872 le persone in isolamento domiciliare, di cui 1553 nell’Anconetano.

