Coronavirus nelle Marche, tutti i numeri dell'emergenza aggiornati al 24 marzo

ANCONA - Aumentano i tamponi effettuati ed il numero totale di positivi. E’ quanto emerge dall’ultimo bollettino del Gores delle ore 12. Sale quindi il numero i contagi: siamo a quota 2736 nelle Marche, di cui 751 nella provincia di Ancona, seconda solo a Pesaro (1371) e davanti a Macerata (368), Fermo (139) e Ascoli (64).

Scendono a 1011 i pazienti ricoverati, 105 i dimessi, 230 i decessi. Sono 149 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, di cui 38 si trovano a Torrette, dove la situazione sta esplodendo: sono 188 i Covid assistiti nell’ospedale regionale, di cui 17 in area semi-intensiva, 12 al Pronto soccorso, 63 nei reparti non intensivi e 58 in degenza post critica. Sono 5397 le persone in isolamento domiciliare, di cui 1333 nell’Anconetano.