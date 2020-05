Si allenta la pressione negli ospedali, 34 ricoveri in meno in un solo giorno

ANCONA - Nelle Marche, considerato il numero di incrementi giornalieri di casi positivi, si e' vicini allo 'zero contagi' in quasi tutto il territorio anche se nella provincia piu' colpita, Pesaro Urbino, gli aumenti quotidiani sono ancora in doppia cifra. Sono 29 i nuovi casi registrati dal Gores nelle ultime 24 ore: due ad Ancona che sale cosi' a 1.822 casi, uno a Fermo che ne ha 454, cinque a Macerata dove si registrano 1.047 casi, zero ad Ascoli Piceno dove restano 285 e 18 a Pesaro Urbino dove i casi positivi sono 2.604. Sono 209 invece i positivi provenienti da fuori regione pari a tre piu' di ieri. Dei 6.421 contagiati in isolamento domiciliare si trovano 2.841 persone (+51), 2.242 i dimessi/guariti (+5) e 395 i ricoveri (-34).

I decessi, in attesa dell'aggiornamento serale, sono 943. Tra i ricoveri restano stazionari i pazienti in terapia intensiva (42): sei a Pesaro Marche Nord, 14 ad Ancona Torrette, tre a Senigallia, quattro a Fermo, tre a Civitanova Marche, tre a Jesi, cinque a Camerino, tre a San Benedetto del Tronto e uno all'Inrca di Ancona. I pazienti in reparti per post acuti sono 51 (-3) ricoverati principalmente a Chiaravalle, 25 e all'Inrca di Fermo, 26 mentre quelli in aree semi intensive 95 (-19), concentrati prevalentemente a Pesaro Marche Nord, 50 e Ancona Torrette, 21. Le persone ospitate in strutture territoriali, dunque inseriti tra i dimessi/guariti, sono 147 (-27) e sono collocate soprattutto alla Rsa di Campofilone di Fermo, 60 e a Villa Fastiggi di Pesaro, 28. Scendono ancora i casi/contatti in isolamento domiciliare che oggi sono 7.234 (-121) tra cui 966 operatori sanitari. In tre giorni sono calati di quasi 500 unita'. Ad Ancona sono 1.412 (-64), a Pesaro Urbino 4.254 (-39), a Macerata 940 (-5), a Fermo 425 (-7) e ad Ascoli Piceno 203 (-6). Dall'inizio dell'epidemia le persone sottoposte a isolamento domiciliare, completato o ancora in corso, sono 29.225.