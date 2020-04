Ad Ancona un solo nuovo caso, ad Ascoli zero: la tabella dei contagi aggiornata al 28 aprile

ANCONA - Un solo contagio ad Ancona e nessuno ad Ascoli. Nella tabella fornita oggi dal Gores Marche risulta un incremento di 48 casi positivi che portano cosi' il numero complessivo dei contagi in regione a 6.175: 1.800 ad Ancona (+1), 2.473 a Pesaro Urbino (+34), 1.006 a Macerata (+7), 427 a Fermo (+4) e 279 ad Ascoli Piceno (=). A dare la notizia l'Agenzia Dire.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A questi se ne aggiungono due provenienti da fuori regione. Le persone in isolamento domiciliare sono 2.610 (+25), quelle ricoverate sono 724 (-1), i dimessi/guariti 1.948 (+15) mentre i decessi, in attesa dell'aggiornamento serale, sono 893. Tra le persone ricoverate 58 sono in terapia intensiva (=): 10 a Pesaro Marche Nord, 17 ad Ancona Torrette, tre a Senigallia, sei a Fermo, tre a Civitanova Marche, tre a Jesi, una a Urbino, sette a Camerino, cinque a San Benedetto del Tronto e tre all'Inrca di Ancona. Sono 147 le persone ricoverate in aree semintensive (-4) con picchi a Pesaro Marche Nord, 62 ed Ancona Torrette, 46 mentre quelle in aree post critiche 223 (-3) collocati principalmente a Galantara di Pesaro, 60 e a Campofilone di Fermo, 60. Le persone in isolamento domiciliare volontario sono 8.108, 102 in meno rispetto a ieri, tra cui 1.140 operatori sanitari: 4.696 asintomatici e 3.412 sintomatici. Ad Ancona sono 1.821, a Pesaro Urbino 4.603, a Macerata 1.003, a Fermo 412 e ad Ascoli Piceno 269.

Allegati