Sono 1.737 i positivi nelle Marche, tutti i numeri aggiornati al 19 marzo

Cresce giorno dopo giorno l'emergenza coronavirus nella nostra Regione. E' notizia di poco fa l'aggiornamento da parte del Gores che ha comunicato l'aumento dei tamponi positivi, saliti nelle Marche a 1.737 su un totale di 4.512 analizzati. Ad oggi i ricoverati tra terapia intensiva (141) e non (579) sono 797. Sono 826 invece le persone in isolamento domiciliare, mentre i decessi sono 114.

I numeri provincia per provincia

Se analizziamo i contagi provincia per provincia si può notare come il territorio maggiormente colpito dal virus sia quello di Pesaro-Urbino, con 983 contagi. Segue Ancona con 447, Fermo con 68, Macerata con 186 ed Ascoli Piceno con 27. Per quanto riguarda i cittadini in isolamento domiciliare preventivo il numero è salito fino a 4.793, dato che comprende anche 444 operatori sanitari. In totale sono 4.070 i casi di asintomatici mentre 723 di chi presenta sintomi riconducibili al Covid-19.

Ricoveri in reparto di terapia intensiva

Non meno importante il numero riguardante i ricoveri. I pazienti che si trovano in terapia intensiva nella nostra regione sono 141: 36 all'ospedale di Pesaro, 41 ad Ancona, 10 a Fermo, 8 a San Benedetto, 9 a Civitanova, 15 a Jesi, 5 ad Urbino, 7 a Senigallia e 10 a Camerino.

Ricoveri in reparti di semi intensiva

Sono 140 i pazienti ricoverati in aree semi intensive: 110 a Pesaro, 15 ad Ancona-Torrette, 3 a San Benedetto, 8 a Camerino e 2 a Civitanova.

Ricoveri in reparti non intensivi

Sono invece 439 i pazienti ricoverati non in terapia intensiva: 87 tra Pesaro e Fano, 83 ad Ancona, 52 a Fermo, 47 a Jesi, 29 ad Urbino, 5 a Macerata, 41 a Senigallia, 1 a Fabriano, 44 a Camerino, 42 a Civitanova.

Persone guarite o dimesse

Sono 45 le persone dimesse.