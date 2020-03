Coronavirus nelle Marche, tutti i dati aggiornati a venerdì 27 marzo

ANCONA - Il Gores ha trasmesso la scheda relativa alla situazione generale, aggiornata alle 12 di oggi, e gli esiti delle indagini di laboratorio delle ultime 24 ore. I tamponi risultati positivi sono 82 su 437 analizzati. Sono tuttavia 880 i tamponi in fase di analisi nelle ultime ore, poiché altri 443 sono al momento in esame nei laboratori di Marche Nord e Ascoli. Con il fine di garantire la massima tempestività nell'analisi dei tamponi già effettuati, infatti, anche a Marche Nord si è avviata l'attività delle analisi di laboratorio, in una logica di rete che consente di essere tempestivi e operativi laddove sono immediatamente disponibili i reagenti.alisi.

Ad oggi siamo a quota 3196 contagi nelle Marche, di cui 905 nella provincia di Ancona, seconda solo a Pesaro (1475) e davanti a Macerata (411), Fermo (233), Ascoli (118) e 54 (extraregione). Scendono a 1141 i pazienti ricoverati, 133 i dimessi, 336 i decessi. Sono 162 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, di cui 38 si trovano a Torrette: sono 244 i Covid assistiti nel capoluogo, di cui 92 in area semi-intensiva, 9 al Pronto soccorso in reparti non intensivi e 60 in degenza post critica. 48 pazienti sono invece ricoverati all'Inrca di Ancona. Sono 6368 le persone in isolamento domiciliare, di cui 1744 nell’Anconetano.

