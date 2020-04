Scendono a 872 i ricoverati nelle Marche, in terapia intensiva "solo" 80 pazienti

ANCONA - E' di 1.792 il totale di pazienti dimessi o guariti dall'inizio dell'emergenza coronavirus. E’ quanto emerge dall’analisi dei dati elaborati dal Gores alle ore 12 di oggi, lunedì 20 aprile 2020. Gli effetti del contenimento del Coronavirus sembrano cominciare a dare gli effetti sperati. I ricoverati sono ora 872, di cui 80 in terapia intensiva, 560 in terapia non intensiva e 232 in area post critica.

In isolamento domiciliare restano 2.340 persone. I contagi ammontano a 5.826, di cui 1.737 nella provincia di Ancona, dietro solo a Pesaro (2.333) e davanti a Macerata (932), Fermo (391) e Ascoli (271), più 172 pazienti residenti fuori regione. I decessi alle ore 12 sono invece 822.

