Altra giornata senza decessi nelle Marche, continua il trend positivo

ANCONA - Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi. «La nostra vicinanza alle famiglie - si legge in una nota della Regione Marche - che hanno perso i propri cari in questi mesi di emergenza legata alla diffusione del Covid-19».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.