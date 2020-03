Sale il numero dei contagi, sono 61 nelle Marche: ci sono anche anconetani

ANCONA - Il Gores ha comunicato che è terminato questa notte l’esame dei 54 tamponi effettuato ieri dalla Sod Virologia di Torrette. In totale nella giornata del 2 marzo sono stati rilevati 26 tamponi positivi: 22 nell’Area Vasta1, 3 nell’Area Vasta2, 1 nell’Area Vasta3. Salgono quindi a 61 i casi positivi complessivi nelle Marche: 55 nella provincia di Pesaro e Urbino, 5 in quella di Ancona, 1 in quella di Macerata. Quest'ultima persona proviene dalle zone a rischio.

Intanto è di poco fa la notizia della morte di un secondo paziente marchigiano. Si tratta di un uomo di un uomo sessantenne con patologia pregressa. «Esprimo ai familiari delle vittime la mia vicinanza» ha affermato il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli.