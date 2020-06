Tre casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, nessun positivo ad Ancona

ANCONA - Tre casi positivi registrati dal Gores nelle Marche nelle ultime 24 ore (martedì). In totale sono stati processati 810 tamponi: 502 del percorso nuove diagnosi e 308 del percorso guariti. Dei tre nuovi casi ne sono stati registrati due in provincia di Pesaro Urbino, che sale cosi' a 2.754 contagiati da inizio emergenza e uno in quella di Macerata dove i contagi ora sono 1.128. Zero contagi ad Ancona (1.873), Ascoli Piceno (290) e Fermo (470). Da inizio emergenza il numero delle persone positive sale a 6.750 su 70.837 test effettuati. Dal 4 maggio l'incremento giornaliero e' stato di 29 (2% dei test effettuati), 29 (3%), 31 (2,5%), 18 (2%), 23 (3%), 40 (3%), 10 (1%), 25 (2,5%), 20 (2%), 15 (1,5%), 16 (2%), 23 (2%), 25 (3%), 4 (1%), 4 (0,5%), 2 (0,2%), 12 (1%), 8 (0,8%), 4 (0,7%), 13 (2%), 2 (0,5%), 2 (0,3%), 0 (0%), 1 (0,1%), 4 (0,5%), 4 (0,6%), 3 (0,4%), 0 (0%), 4 (0,6%), 1 (0,3%), 3 (0,5%), 2 (0,2%), 2 (0,3%), 3 (0,5%), 2 (0,5%), 0 (0%) e, appunto, 3 (0,6%).

Per il secondo giorno consecutivo non si registrano vittime affette da Coronavirus nelle Marche. In totale, secondo i dati del Gores, dunque restano 992 i decessi da inizio emergenza: 593 uomini e 399 donne con un'eta' media di oltre 80 anni che, quasi nel 95% dei casi, presentavano patologie pregresse. La provincia piu' colpita e' quella di Pesaro Urbino con 525 vittime, seguita da quella di Ancona con 215, Macerata 166, Fermo 65 e Ascoli Piceno 13. Sono otto quelle provenienti da fuori regione.