Coronavirus, nelle Marche rilevato un nuovo contagio ad Ascoli Piceno

Un caso positivo al Coronavirus registrato nelle Marche nelle ultime 24 ore. Il Gores ha infatti comunicato che su 557 tamponi del percorso 'nuove diagnosi' e' stato riscontrato un contagio in provincia di Ascoli Piceno (294) mentre contagi zero ad Ancona (1.879), Pesaro Urbino (2.764), Macerata (1.158) e Fermo (473).

Sono invece 237 i tamponi del percorso 'guariti'. Il Gores ha inoltre trasmesso oggi la relazione relativa al percorso di screening dell'hotel House di Porto Recanati: sono stati effettuati in totale 1.024 tamponi e l'indagine ha rilevato 21 casi positivi (sei in fase di pre-screening con tampone effettuato tra il 9 e il 17 giugno e 15 in fase di screening con tampone effettuato tra il 18 giugno e il 7 luglio) di cui sette sono attualmente guariti. Da inizio emergenza i contagi nelle Marche salgono a 6.793 su 90.200 test effettuati.